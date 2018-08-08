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В Брянске следователя осудили за сфабрикованное уголовное дело

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© flickr.com

В Брянске старшего следователя следственного отдела СУ УМВД России приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима за фабрикацию уголовного дела.

В феврале прошлого года следователь завел дело на невиновного человека.

Правоохранитель сфальсифицировал протоколы допросов подозреваемого и свидетелей, создав видимость раскрытия кражи.

Следователя арестовали 7 мая прошлого года, 25 января ему вынесли приговор, сообщает сайт kp.ru со ссылкой пресс-службу регионального УФСБ

Кроме того, мужчину лишили специального звания и права занимать должности на государственной службе сроком на 2,5 года.

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