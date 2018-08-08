В Брянске следователя осудили за сфабрикованное уголовное дело
- 29 января 2019, 12:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Брянске старшего следователя следственного отдела СУ УМВД России приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима за фабрикацию уголовного дела.
В феврале прошлого года следователь завел дело на невиновного человека.
Правоохранитель сфальсифицировал протоколы допросов подозреваемого и свидетелей, создав видимость раскрытия кражи.
Следователя арестовали 7 мая прошлого года, 25 января ему вынесли приговор, сообщает сайт kp.ru со ссылкой пресс-службу регионального УФСБ
Кроме того, мужчину лишили специального звания и права занимать должности на государственной службе сроком на 2,5 года.
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