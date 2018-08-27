найти ×
   
  • USD
    66.10
  • EUR
    75.57
СохранитьСохранено0
×

00866

Глава штаба МВД Ингушетии задержан за мошенничество

Small f78f8d6c11

В Ингушетии по подозрению в мошенничестве задержан начальник регионального штаба МВД республики Саварбек Шадиев.

«Операцию проводили сотрудники собственной безопасности регионального управления МВД вместе с коллегами из республиканского управления ФСБ РФ. При обыске в его кабинете были изъяты 260 тысяч рублей», — сообщает ФАН.

По данному факту руководством МВД назначена служебная проверка, а органами следствия проводятся неотложные следственные действия. Если вина Шадиева будет доказана, его ждет увольнение из органов внутренних дел, а также предусмотренное уголовным кодексом наказание.

Напомним, в тот же день стало известно о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сразу после снятия с него неприкосновенности. Арашуков был наделен полномочиями члена Совета Федерации в сентябре 2016 года и в 31 год стал самым молодым членом верхней палаты российского парламента.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в Министерстве юстиции России пообещали бороться с коррупционерами.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9029852читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
804762читать позжечитаю позже

главное

|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

17014944читать позжечитаю позже

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети27 августа 2018

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

6058560читать позжечитаю позже