Глава штаба МВД Ингушетии задержан за мошенничество
- 31 января 2019, 02:08
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
В Ингушетии по подозрению в мошенничестве задержан начальник регионального штаба МВД республики Саварбек Шадиев.
«Операцию проводили сотрудники собственной безопасности регионального управления МВД вместе с коллегами из республиканского управления ФСБ РФ. При обыске в его кабинете были изъяты 260 тысяч рублей», — сообщает ФАН.
По данному факту руководством МВД назначена служебная проверка, а органами следствия проводятся неотложные следственные действия. Если вина Шадиева будет доказана, его ждет увольнение из органов внутренних дел, а также предусмотренное уголовным кодексом наказание.
Напомним, в тот же день стало известно о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сразу после снятия с него неприкосновенности. Арашуков был наделен полномочиями члена Совета Федерации в сентябре 2016 года и в 31 год стал самым молодым членом верхней палаты российского парламента.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в Министерстве юстиции России пообещали бороться с коррупционерами.
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