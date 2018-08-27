Глава штаба МВД Ингушетии задержан за мошенничество

В Ингушетии по подозрению в мошенничестве задержан начальник регионального штаба МВД республики Саварбек Шадиев.

«Операцию проводили сотрудники собственной безопасности регионального управления МВД вместе с коллегами из республиканского управления ФСБ РФ. При обыске в его кабинете были изъяты 260 тысяч рублей», — сообщает ФАН.

По данному факту руководством МВД назначена служебная проверка, а органами следствия проводятся неотложные следственные действия. Если вина Шадиева будет доказана, его ждет увольнение из органов внутренних дел, а также предусмотренное уголовным кодексом наказание.



Напомним, в тот же день стало известно о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сразу после снятия с него неприкосновенности. Арашуков был наделен полномочиями члена Совета Федерации в сентябре 2016 года и в 31 год стал самым молодым членом верхней палаты российского парламента.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в Министерстве юстиции России пообещали бороться с коррупционерами.

