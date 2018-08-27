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Матвиенко прокомментировала задержание сенатора Арашукова

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© Станислав Красильников/ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что задержанный Рауф Арашуков пока остается сенатором.

По ее словам, сенатора могут лишить полномочий только на основании его заявления или решения суда.

«Палата не снимает полномочия», — приводит ТАСС слова политика.

Матвиенко также предположила, что руководству Карачаево-Черкесии не было известно то, в чем сейчас обвиняют задержанного сенатора, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что Арашукову предъявлены серьезные обвинения.

В среду, 30 января, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его подозревают в убийстве зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР и убийстве советника главы республики.

Позже в этот же день полицейские задержали его отца — Рауля Арашукова, которого подозревают в причастности к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.

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