В Азербайджане скончался победивший Нурмагомедова боец

В Азербайджане скончался бывший боец ММА Хамис Мамедов. По словам брата спортсмена, он простудился, выйдя на холодный воздух после сауны.

Среди возможных причин смерти бойца называется тромбоэмболия легочной артерии.

Хамис Мамедов был известен тем, что на соревнованиях по боевому самбо в Дагестане в 2005—2006 годах победил чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Позже у них была еще одна встреча в 2011 году по правилам смешанных единоборств (ММА), в которой Нурмагомедов победил удушающим приемом, пишет газета «Известия».

В настоящее время Хабиб Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Он также оштрафован на 500 тысяч долларов.