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Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж воспитание женщинами своих детей.

«Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию детей засчитывалась в общий трудовой стаж женщины», — сказала омбудсмен журналистам на мероприятии по случаю начала проекта «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017−2022 годы» в московском офисе Совета Европы.

Кроме того, Москалькова считает целесообразным разрешить женщинам «работать дистанционно, если это вызвано семейными ситуациями» и не снижает результата труда.

По словам омбудсмена, ей часто приходится сталкиваться с нарушением трудовых прав женщин, большинство из которых касаются проблем трудоустройства.

Она уточнила, что службы занятости чаще предлагают вакансии мужчинам, несмотря на то, что женщины стоят на учете, сообщает ФАН.

Москалькова напомнила, российская домохозяйка, которая нередко «занимается тяжелейшим трудом — воспитанием детей, не имеет трудового стажа для назначения пенсии».

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