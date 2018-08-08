130-килограммовая женщина похудела вдвое и пробежала марафон

Австралийка Марни Бенни (Marnie Benney) весила почти полтора центнера, когда отправилась к доктору, который сообщил ей, что если она не изменит образ жизни, то вскоре её хватит инфаркт или инсульт и разовьётся диабет. Тогда 50-летняя женщина каждую неделю тратила по 450 австралийских долларов на доставку домой различного фастфуда, китайской лапши, ежедневно выпивала по три литра газировки, а её вес составлял 138 килограммов.



Австралийка рассказала, что всю жизнь заедала едой стресс и негативные эмоции. Время от времени Марни пыталась пойти в тренажёрный зал или на пилатес, но почти сразу бросала занятия спортом. И хотя ненавидела себя за такой образ жизни, не могла остановиться.

Я пропускала завтрак и обед, а вечером заказывала горы еды из ресторанов и объедалась жареным, сладким и шоколадом, лёжа на диване. За два года я потратила колоссальные 23 400 долларов на фастфуд. Я не занималась спортом и всегда находила себе оправдания. Тогда я ненавидела абсолютно всё в себе, — рассказала женщина порталу News.com.

Слова врача испугали Марни, и она снова пошла в спортзал. Первое время, по словам женщины, она не могла даже нагнуться, чтобы расшнуровать кроссовки и встать на весы. Ей помогал тренер, он же и поддерживал её на пути к похудению, внушая веру в себя.

Скорректировав питание и занявшись спортом, австралийка сумела похудеть на 70 килограммов за 11 месяцев. Вскоре женщина пробежала нью-йоркский марафон и готовится к 100-километровому ультрамарафону на Surf Coast Century в сентябре. Также Марни поучаствовала в спартанском спортивном мероприятии, чем очень гордится.

«Только вы можете заставить себя похудеть, а для этого нужно захотеть этого очень-очень сильно! И очень важно получать поддержку — от близких, друзей, от тренера, от людей, которые не дадут опустить вам руки», — рассказала похудевшая Марни и призналась, что вновь полюбила себя и стала гораздо счастливее.

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