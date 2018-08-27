Власти ограничат движение по Москве для 40% автомобилей

Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил правительству России и властям Москвы ограничить в столице движение неэкологичных транспортных средств. Таковыми в СПЧ рекомендуют считать все автомобили, мотоциклы и грузовики экологическим классом Евро-3 и ниже, вплоть до Евро-0.

Как следует из опубликованных в Сети документов, в МВД идею главы СПЧ Михаила Федотова поддержали. Понравилась она и мэрии Москвы. В ответе столичного мэра Сергея Собянина на предложения правозащитников говорится, что в Москве могут появиться зоны, в которые будет запрещен въезд неэкологичных автомобилей. Правительство города «поддерживает инициативу» и «готово оказать содействие», говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Где именно в столице могут быть установлены знаки, запрещающие движение неэкологичных автомобилей, поручено определить сотрудникам департамента транспорта Москвы под руководством Максима Ликсутова.



Доля не отвечающих современным требования по экологичности автомобилей в Москве в 2016 году составляла 40%, а в целом по России таких машин более 58%.



Дорожный знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», который ограничивает въезд машин с двигателями классов Евро-0, Евро-1 и Евро-2, появилась в ПДД еще 1 июля 2018 года. В 2021 году список транспортных средств, на которые действует этот знак, расшириться за счет машин с двигателями класса Евро-3. Ограничения коснутся и автомобилей, у которых экологический класс в свидетельстве о регистрации не указан вообще.

Напомним, с 2019 года в России изменен порядок экзамена на получение водительских прав: теперь нет разделения на «площадку» и «город» и будущие водители обязаны сдавать единый экзамен. Это означает, что получить права будет несколько труднее.

Ранее «Ридус» рассказывал о намерении руководства ГИБДД увеличить штраф за превышение скоростиболее чем на 20 км/ч и разработке МВД и Минтрансом предложений по усилению санкций за нарушение ПДД.