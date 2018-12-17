СМИ: штрафы за превышение скорости на 10 км в час хотят вернуть

Правительство РФ поручило МВД и Минтрансу разработать предложения по усилению санкций за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Соответствующие поручения были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов, и должны быть выполнены упомянутыми ведомствами до 1 марта следующего года.

В частности, предлагается вернуть штрафы за превышение скорости свыше 10 километров в час, пишет газета «Коммерсант».

До 2013 года в России штрафовали водителей за превышение скорости более чем на 10 километров в час, а затем увеличили допустимый порог в два раза.

В 2014 году в МВД подготовили законопроект об отмене этого порога, документ направили в правительство, однако до Госдумы он не дошел.

В декабре нынешнего года на заседании комиссии по безопасности движения к этой теме вернулся вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, после чего и появилось поручение правительства РФ, отмечает издание.

Кроме того, предлагается усилить штрафные санкции за использование поддельных или нечитаемых автомобильных номеров, а также за нарушение правил стоянки и остановки.