Российский Су-27 перехватил над Балтикой американский самолет-разведчик

Над Балтийским морем российским истребителем Су-27 был осуществлен перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что приближавшийся к российской границе самолет заметили над нейтральными водами.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — приводит сообщение газета «Известия».

Уточняется, что Су-27 приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США.

После этого американский самолет удалился от российской границы, а выполнивший свою миссию Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, пишет РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате истребителем Су-27 шведского самолета-разведчика «Гольфстрим», который приблизился к российской границе с выключенным транспондером.

Кроме того, в начале мая 2018 года российский Су-27 перехватил в небе над Балтийским морем американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.