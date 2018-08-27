найти ×
   
  • USD
    65.92
  • EUR
    74.63
СохранитьСохранено0
×

015933

На депутата, избившего двух женщин и подростка, завели уголовное дело

Small 25de0a1fdb

© vk.com

Управление Следственного комитета по Республике Алтай возбудило уголовное дело в отношении депутата Чемальского районного совета Юрия Корнеева, который в минувшем декабре избил двух женщин и подростка. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Дело возбуждено по статье «Нанесение побоев из хулиганских побуждений». Расследование на первоначальной стадии, пока никаких санкций не применялось, — уточнили в Следственном комитете.

Напомним, неприятный инцидент в кафе «Чемальское подворье» произошел 22 декабря 2018-го. В тот день подозреваемый депутат Юрий Корнеев в кругу своих коллег-парламентариев отмечал приближение Нового года.

После завершения корпоратива народный избранник решил задержаться в кафе, однако за заказанную дополнительную выпивку впоследствии посчитал возможным не платить.

Не сумев решить возникшую конфликтную ситуацию, обслуживавшая столик официантка пригласила управляющую, которой Корнеев нанес удар в область головы. Пришедшая ей на помощь 59-летняя певица также столкнулась с агрессией со стороны депутата.

Последней жертвой народного избранника, как сообщалось ранее, стал 14-летний подросток. Он получил несколько ударов кулаком по лицу.

Как впоследствии заявил сам фигурант уголовного дела, персонал кафе намеренно пытался его спровоцировать. Депутат пояснил, что не отказывался от оплаты заказа, однако, не имея при себе наличности или банковской карты, собирался съездить за деньгами домой.

При этом Юрий Корнеев заявил, что пострадавший ребенок набросился на него первым.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-12233200читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
15241902читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9029701читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

3744528читать позжечитаю позже