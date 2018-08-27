На депутата, избившего двух женщин и подростка, завели уголовное дело

Управление Следственного комитета по Республике Алтай возбудило уголовное дело в отношении депутата Чемальского районного совета Юрия Корнеева, который в минувшем декабре избил двух женщин и подростка. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Дело возбуждено по статье «Нанесение побоев из хулиганских побуждений». Расследование на первоначальной стадии, пока никаких санкций не применялось, — уточнили в Следственном комитете.

Напомним, неприятный инцидент в кафе «Чемальское подворье» произошел 22 декабря 2018-го. В тот день подозреваемый депутат Юрий Корнеев в кругу своих коллег-парламентариев отмечал приближение Нового года.

После завершения корпоратива народный избранник решил задержаться в кафе, однако за заказанную дополнительную выпивку впоследствии посчитал возможным не платить.

Не сумев решить возникшую конфликтную ситуацию, обслуживавшая столик официантка пригласила управляющую, которой Корнеев нанес удар в область головы. Пришедшая ей на помощь 59-летняя певица также столкнулась с агрессией со стороны депутата.

Последней жертвой народного избранника, как сообщалось ранее, стал 14-летний подросток. Он получил несколько ударов кулаком по лицу.

Как впоследствии заявил сам фигурант уголовного дела, персонал кафе намеренно пытался его спровоцировать. Депутат пояснил, что не отказывался от оплаты заказа, однако, не имея при себе наличности или банковской карты, собирался съездить за деньгами домой.

При этом Юрий Корнеев заявил, что пострадавший ребенок набросился на него первым.