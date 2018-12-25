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На Алтае депутат избил двух женщин и подростка

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© pixabay.com

На Алтае нетрезвый депутат райсовета после корпоратива в кафе избил двух женщин и подростка. Инцидент произошел вечером в субботу, 22 декабря.

Депутаты Чемальского района республики собрались в местном кафе, чтобы предварительно в профессиональном кругу отпраздновать наступление Нового года.

После окончания застолья один из народных избранников снова вернулся в кафе и продолжил праздновать. Однако, когда ему принесли счет за съеденное и выпитое, он отказался платить.

Официантка позвала управляющую, которая пыталась вразумить депутата. В ответ он начал оскорблять присутствующих, а затем ударил по голове 40-летнюю женщину.

Когда на ее защиту встала выступавшая в тот вечер в кафе певица, парламентарий попытался и ее ударить, но она успела увернуться, удар пришелся ей в плечо.

За женщин попытался заступиться 14-летний родственник одной из потерпевших. Парламентарий схватил подростка за одежду и дважды ударил его кулаком по лицу.

После этого потерпевшие убежали от депутата и заперлись на кухне, сообщив об инциденте в полицию. Действия депутата могут оценить либо как административное правонарушение, либо как предусмотренное УК РФ преступление, пишут «Новости Горного Алтая».

Как рассказал изданию источник, речь идет о заместителе председателя районного совета депутатов Юрии Корнееве.

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