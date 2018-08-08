Банк Англии «зажал» золотой запас Венесуэлы

Банк Англии отказался вернуть Венесуэле слитки золота на 1,2 миллиарда долларов по требованию президента Николаса Мадуро.

«Решение было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники попросили перекрыть Мадуро доступ к активам за рубежом. По словам одного из источников Bloomberg, в числе этих чиновников государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон», — передает ФАН.



Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, назвал отказ Банка Англии вернуть золото «защитой активов Венесуэлы».

«Начинается процесс защиты активов Венесуэлы. Мы не позволим больше злоупотреблений и чтобы крали деньги, предназначенные на еду, лекарства и будущее наших детей», — написал Гуаидо в Twitter.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил решение лондонских банкиров как «прямое содействие попытке госпереворота». «Держать деньги в западных активах и столицах чрезвычайно опасно. Об говорит опыт Ирана, Ливии, Казахстана, а теперь и Венесуэлы», — напомнил Пушков.



Напомним, Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января. Это заявление немедленно одобрил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро, поддержку Гуайдо оперативно выразили правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы.

Москва попытку госпереворота в Венесуэле осудила. МИД России, представители Госдумы и члены Совета Федерации заявили, что признают полномочия законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Помимо России признавать Гуайдо главой Венесуэлы отказались Турция, Мексика, Уругвай, Куба и Боливия.

Как сообщал «Ридус», накануне в ходе протестов в Венесуэле задержали почти 800 человек.