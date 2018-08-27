Стал известен гонорар Емельяненко за бой с Бейдером
- 26 января 2019, 13:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Названы суммы гарантированных выплат за участие в финале Гран-при тяжеловесов Bellator, в котором за титул чемпиона сразятся 42-летний россиянин Федор Емельяненко и 35-летний американец Райан Бейдер.
За победу Емельяненко гарантированно получит 300 тысяч долларов без учета бонуса, а его соперник заработает в два раза меньше — 150 тысяч долларов, сообщает MMA Fighting.
На пути к финалу Емельяненко победил двух американских бойцов: в первом раунде нокаутировал Фрэнка Мира, а полуфинале взял верх над Чейлом Сонненом, завершив бой в первой пятиминутке.
Бейдер, являющийся действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе, в полуфинале Гран-при одержал победу над своим соотечественником Мэттом Митрионом.
Ранее сообщалось, что один из самых ожидаемых поединков в мире ММА за последнее время состоится в Инглвуде, штат Калифорния. Он начнется 27 января в 6:00 по московскому времени. Букмекеры отдают предпочтение американцу (ставки на его победу — 1 к 3).
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