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Стал известен гонорар Емельяненко за бой с Бейдером

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Названы суммы гарантированных выплат за участие в финале Гран-при тяжеловесов Bellator, в котором за титул чемпиона сразятся 42-летний россиянин Федор Емельяненко и 35-летний американец Райан Бейдер.

За победу Емельяненко гарантированно получит 300 тысяч долларов без учета бонуса, а его соперник заработает в два раза меньше — 150 тысяч долларов, сообщает MMA Fighting.

На пути к финалу Емельяненко победил двух американских бойцов: в первом раунде нокаутировал Фрэнка Мира, а полуфинале взял верх над Чейлом Сонненом, завершив бой в первой пятиминутке.

Бейдер, являющийся действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе, в полуфинале Гран-при одержал победу над своим соотечественником Мэттом Митрионом.

Ранее сообщалось, что один из самых ожидаемых поединков в мире ММА за последнее время состоится в Инглвуде, штат Калифорния. Он начнется 27 января в 6:00 по московскому времени. Букмекеры отдают предпочтение американцу (ставки на его победу — 1 к 3).

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