Объем продаж подержанных электромобилей в России вырос вдвое

В 2018 году в России было продано 2 239 электромобилей с пробегом, что в 2,1 раза больше, чем в 2017 году (1 049 шт.).

Как сообщает «Автостат», свыше 90% от этого количества пришлось на Nissan Leaf. Эта модель разошлась на вторичном рынке тиражом в 2 092 экземпляра.

Последующие два места в тройке лидеров продаж занимают Mitsubishi I-MiEV и Tesla Model S, перепродажи которых за отчетный период составили по 51 единице.

В России в прошлом году также нашлись новые покупатели у 16 подержанных BMW i3 и у 13 LADA Ellada. Кроме того, были перепроданы по 8 машин Renault Twizy и Tesla Model X.

Издание отмечает, что первое место по продажам электромобилей с пробегом в нашей стране занимает Приморский край. За минувший год в этом регионе было реализовано 438 таких машин.

Далее следует Иркутская область, где были перепроданы 269 электрокаров, а замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где объем вторичного рынка электромобилей составил 201 экземпляр.

Более сотни электрокаров с пробегом приобрели в Хабаровском крае (195 шт.) и Амурской области (113 шт.).

Москва с 92 проданными экземплярами оказалась за пределами первой пятерки.

Ранее сообщалось, что электромобили в России могут получить зеленые номера.