Электромобили в России могут получить зеленые номера
- 14 января 2019, 12:28
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В России на некоторых автомобилях могут появиться цветные регистрационные номера.
Советник одного из руководителей рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин рассказал в беседе с РИА Новости, что у российских электромобилей могут появиться зеленые номерные знаки.
По его словам, эта инициатива сделает экологичный транспорт узнаваемым и станет началом «масштабной работы по популяризации электромобилей».
Малкин отметил, что в настоящее время «обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы».
Он добавил, что появление таких номеров было бы первым шагом в этом направлении, а предложение об их введении будет направлено для согласования в Минтранс и МВД.
Как отметил собеседник агентства, продажи электромобилей по всему миру ежегодно растут на 50—70%, однако в России тренд на зеленый транспорт только набирает обороты.
Малкин убежден, что в первую очередь это связано с маленьким числом зарядных станций и высокой ценой электромобилей, которая не оправдывается их возможностями, отмечает газета «Известия».
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