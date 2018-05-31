Электромобили в России могут получить зеленые номера

В России на некоторых автомобилях могут появиться цветные регистрационные номера.

Советник одного из руководителей рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин рассказал в беседе с РИА Новости, что у российских электромобилей могут появиться зеленые номерные знаки.

По его словам, эта инициатива сделает экологичный транспорт узнаваемым и станет началом «масштабной работы по популяризации электромобилей».

Малкин отметил, что в настоящее время «обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы».

Он добавил, что появление таких номеров было бы первым шагом в этом направлении, а предложение об их введении будет направлено для согласования в Минтранс и МВД.

Как отметил собеседник агентства, продажи электромобилей по всему миру ежегодно растут на 50—70%, однако в России тренд на зеленый транспорт только набирает обороты.

Малкин убежден, что в первую очередь это связано с маленьким числом зарядных станций и высокой ценой электромобилей, которая не оправдывается их возможностями, отмечает газета «Известия».