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Создана самая подробная карта нашей Вселенной

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  • 26 января 2019, 10:15
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

ABYSS HST Ultra Deep Imaging Project

Специалисты из Института астрофизики Канарских островов (IAC) опубликовали детальную карту нашей Вселенной, на которой показано более 10 000 галактик, находящихся на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от Земли.

Карта сделана на основе снимков, полученных телескопом «Хаббл».

Галактики, вошедшие в карту, появились всего спустя несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва и являются элементами ранней Вселенной, пояснили астрономы.

Во время работы ученые применили технику обработки снимков для того, чтобы выделить внешне невидный свет. Чтобы получить подробную карту специалисты восстановили блеклые световые пятна от дальних галактик.

Оказалось, что многие галактики по диаметру намного больше, чем казалось раньше.

То, что мы сделали, — возврат к архиву исходных изображений, непосредственно наблюдаемых через «Хаббл». Мы не только улучшили качество изображений, но и изучили края Вселенной, рассказали ученые.

В дальнейшем ученые намерены опубликовать исходный код алгоритмов для анализа снимков для того, чтобы этими технологиями мог воспользоваться любой желающий.

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