Корабль «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09», впервые в истории совершивший полет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения с МКС, выведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Такие данные в пятницу вечером приводят в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.

Несгоревшие в атмосфере обломки корабля „Прогресс МС-09“ приводнились в несудоходном районе Тихого океана, — рассказал представитель института.



Отмечается, что операция, начавшаяся с отстыковки корпуса «Прогресса МС-09» от Международной космической станции, была завершена за один день.

Напомним, первый полет по двухвитковой схеме сближения с МКС был совершен 10 июля 2018 года. Взлетевший с космодрома Байконур грузовик «Прогресс МС-09» преодолел путь к МКС за рекордные 3 часа 40 минут, существенно улучшив предыдущее минимальное время перелета.

В декабре прошлого года руководитель корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал внедрить успешно опробованную траекторию в широкое применение уже в 2020 году, заявив, что с того момента дорога к МКС станет занимать меньше времени, чем перелет Москва — Брюссель.

Следующим грузовым кораблем данного типа, которому предстоит направиться к МКС, станет «Прогресс МС-11». На данный момент точная дата его запуска еще не известна, передает ТАСС.