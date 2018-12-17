В Роскосмосе намерены существенно сократить время полета к МКС

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал увеличить скорость доставки космонавтов и космических туристов к МКС. По словам чиновника, уже в 2020 году время перелета должно сократиться до 3 часов, что сопоставимо со временем выполнения рейса «Москва — Брюссель».

Такими планами госкорпорации Рогозин поделился с читателями своего Twitter.

Пуск грузового корабля „Прогресс“ по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полёта — 3 часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя, — написал он.

Запланированный на март 2019 года сверхбыстрый полет отечественного грузовика должен повторить удачный опыт аналогичной операции, впервые совершенной 10 июля текущего года. Тогда «Прогрессу» удалось на 119 минут улучшить предыдущий рекорд минимального времени перелета.

Ракета, доставившая около 2,5 тонн груза для МКС, успешно пристыковалась к искусственному спутнику Земли через 3 часа 40 минут после вылета с космодрома.

Ранее «Ридус» писал про уникальную операцию российских космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева, которые, находясь в открытом космосе, взяли необходимые пробы обшивки в месте повреждения космического корабля «Союз МС-09».

Стоит отметить, что во время выполнения запланированных манипуляций у космонавтов возникли некоторые сложности. Так, первая проба, взятая с поврежденной части фюзеляжа «Союза» улетела в открытый космос.

Тем не менее, космонавтам удалось повторно собрать все необходимые для анализа материалы, которые доставят на Землю вместе с участниками очередной миссии.