найти ×
   
  • USD -0.08
    65.92
  • EUR -0.40
    74.63
СохранитьСохранено0
×

10197

Клинический психолог рисует сюрреалистические картины со скрытым смыслом

Small dd3dc5f883
  • 25 января 2019, 17:11
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

«Встреть меня на полпути» (верхнее фото)

В психологии большое внимание уделяется работе с рисунками. Глядя на изображение, которое нарисовал или выбрал человек, специалисты могут многое сказать о его личности, темпераменте и психологическом состоянии.

Француз Кирилл Роландо (Cyril Rolando) работает клиническим психологом, а в свободное время увлекается созданием сюрреалистических иллюстраций, полных неоднозначных символов и скрытого смысла. Художник называет свои картины «мечтами, к которым можно прикоснуться» и говорит, что это хобби возвращает его в детство — время, когда воображение может менять мир.

За необычным творчеством мастера следит уже более 17 тысяч человек в Instagram.

«Картина как дверь»

«Двое станут одним»

«После дождя»

«Мне нужно больше, чем одна жизнь»

«Спаси наши души»

«Пианино»

«Покажи мне любовь»

«Дерево-кассир»

«Мы танцуем в своих цепях»

«Время чая»

«Я хочу поговорить с тобой»

«Новое путешествие»

«Мыльные пузыри»

«Безопасное место, куда вы можете пойти»

«Калипсо»

«Шептать»

«Нас»

«Вспышка насилия»

«Я скучаю по тебе»

«Большой побег»

«Сырые амбиции»

«Мир поэзии»

«Басня о жирафе»

«Подключён к себе»

«Не беспокоить»

«Катарсис»

«Дыхание дикой природы»

«Одуванчики»

«Когда ей было шесть»

«Ты принадлежишь мне»

«Прилив»

«Проблески Авроры»

«Течение времени»

«Напасти»

«Чего ты хочешь?»

«Жизнь сейчас»

Недавно «Ридус» публиковал работы художника, который вот уже 11 лет каждый день рисует новую иллюстрацию. И это постоянство действительно впечатляет.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9029643читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
27411316читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

5021537читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?27 августа 2018

Узнайте, какое впечатление вы производите.

4042014читать позжечитаю позже