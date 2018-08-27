Клинический психолог рисует сюрреалистические картины со скрытым смыслом

«Встреть меня на полпути» (верхнее фото)

В психологии большое внимание уделяется работе с рисунками. Глядя на изображение, которое нарисовал или выбрал человек, специалисты могут многое сказать о его личности, темпераменте и психологическом состоянии.

Француз Кирилл Роландо (Cyril Rolando) работает клиническим психологом, а в свободное время увлекается созданием сюрреалистических иллюстраций, полных неоднозначных символов и скрытого смысла. Художник называет свои картины «мечтами, к которым можно прикоснуться» и говорит, что это хобби возвращает его в детство — время, когда воображение может менять мир.

За необычным творчеством мастера следит уже более 17 тысяч человек в Instagram.

«Картина как дверь»

«Двое станут одним»

«После дождя»

«Мне нужно больше, чем одна жизнь»

«Спаси наши души»

«Пианино»

«Покажи мне любовь»

«Дерево-кассир»

«Мы танцуем в своих цепях»

«Время чая»

«Я хочу поговорить с тобой»

«Новое путешествие»

«Мыльные пузыри»

«Безопасное место, куда вы можете пойти»

«Калипсо»

«Шептать»

«Нас»

«Вспышка насилия»

«Я скучаю по тебе»

«Большой побег»

«Сырые амбиции»

«Мир поэзии»

«Басня о жирафе»

«Подключён к себе»

«Не беспокоить»

«Катарсис»

«Дыхание дикой природы»

«Одуванчики»

«Когда ей было шесть»

«Ты принадлежишь мне»

«Прилив»

«Проблески Авроры»

«Течение времени»

«Напасти»

«Чего ты хочешь?»

«Жизнь сейчас»

Недавно «Ридус» публиковал работы художника, который вот уже 11 лет каждый день рисует новую иллюстрацию. И это постоянство действительно впечатляет.