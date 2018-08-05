Художник уже 11 лет каждый день рисует новую иллюстрацию
- 23 января 2019, 22:53
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Американский художник и графический дизайнер Майк Винкельманн (Mike Winkelmann) 11 лет назад создал любопытный проект под названием «Everydays». В его рамках он каждый день рисует новую иллюстрацию. По словам мастера, этот грандиозный по длительности проект помог ему лучше разобраться в разных сферах жизни, усовершенствовать свои технические навыки и самое главное — научил доводить все дела до конца. Свои сюрреалистические работы художник выкладывает в Instagram, на который подписались уже более полумиллиона человек.
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