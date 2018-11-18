МИД предупредил россиян об угрозе преследования со стороны США за границей

Министерство иностранных дел РФ предупредило выезжающих за границу граждан России об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и спецслужб.

В дипведомстве рекомендуют россиянам взвешивать все риски, прежде чем отправляться за пределы страны.

В министерстве напомнили, что с 2008 года на территории третьих стран Соединенными Штатами было задержано 46 граждан России.

В качестве примера на сайте МИД приводят задержание в Таиланде в феврале прошлого года некоего Сергея Медведева и в Болгарии в ноябре прошлого года хакера Александра Жукова, которого после передали США.

В ведомстве напомнили, что американские службы периодически идут на откровенные похищения, как случилось с летчиком Константином Ярошенко, схваченным в 2010 году в Либерии, а затем тайно вывезенным в США, где его осудили на 20 лет лишения свободы за перевозку наркотиков, и с Романом Селезневым, которого в 2014 году насильственно переправили в Штаты с Мальдивских островов, а затем в 2017 году приговорили к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество.

В то же время в ведомстве заверили, что будут прилагать все усилия для помощи всем задержанным согражданам, добиваясь их скорейшего возвращения на родину.

