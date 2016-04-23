Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США

Власти Болгарии экстрадировали в США гражданина России Александра Жукова, которого американские власти обвинили в мошенничестве с рекламой в интернете, сообщает посольство России в Вашингтоне в своем микроблоге в Twitter.

По информации российских дипломатов, россиянин содержится в тюрьме Бруклина в штате Нью-Йорк.

Отмечается, что ему «предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».

В сообщении дипимисси отмечается, что в ближайшее время сотрудники консульства в Нью-Йорке посетят соотечественника в тюрьме и окажут ему необходимое содействие.

Как писал «Ридус», в ноябре прошлого года власти США обвинили шестерых граждан России и двух граждан Казахстана в цифровом мошенничестве с рекламой и в причинении «ущерба на десятки миллионов долларов». В частности, Александр Жуков был задержан в Болгарии. В течение последних восьми лет он жил в этой стране, отмечает Argumenti.ru.

