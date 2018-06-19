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Фейки, вызвавшие смятение среди россиян

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all4boys.ru

В четверг, 24 января, Госдума одобрила в первом чтении законопроект об административной ответственности за распространение в СМИ и социальных сетях недостоверной общественно значимой информации. Если документ пройдет второе и третье чтения, то граждане, занимающиеся тиражированием фейков, будут наказываться штрафом от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц сумма штрафа может составить от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

Распространение недостоверной информации в СМИ и социальных сетях нередко вызывало в обществе панику, особенно если они касались происходящего в зонах чрезвычайных ситуаций. Как отметил депутат Госдумы Евгений Ревенко, подобные случаи не только «создают неразбериху», но и «мешают соответствующим службам нормально работать». «Ридус» сделал подборку пятерых наиболее ярких вбросов, которые посеяли смятение среди граждан.

Евгений Вольнов.

  • Ранее Евгений Вольнов также прославился вбросами по поводу пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Он распространял ложные данные о сотнях погибших. Позже Вольнов признался, что тиражировал фейки намеренно, желая подлить бензина в огонь конфронтации жителей Кемерово с местной властью. В отношении пранкера было заведено дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды).
  • После того, как видео с установленных в «Зимней вишне» скрытых камер распространилось в Сети, стали активно муссироваться слухи, что причиной пожара мог быть теракт. Некоторые пользователи социальных сетей начали утверждать, что запечатленный на видео парень со спортивной сумкой — террорист, который метнул в сторону детской площадки взрывное устройство.

Общественность успокоилась лишь после заявления в социальных сетях самого парня с черной сумкой, который объяснил людям, что является сотрудником торгового центра.

  • В октябре прошлого года россияне были встревожены опубликованным блогером Рустемом Адагамовым документом о повышении цен на бензин почти до 100 рублей за литр.

Однако трактовка Адагамова оказалось ошибочной. Ни о каком повышении цен до 100 рублей речи в документе не идет. Один из пользователей отметил, что опубликованная блогером бумага — всего лишь расчет начальной максимальной цены бензина.

«То есть, какая максимальная цена будет у контракта, дальше во время тендера выше этой цены подать предложение будет нельзя, а ниже можно», — пояснил он.

  • И в заключение — слухи о грядущем дефиците гречневой крупы, которые распространялись в России в 2010 году. СМИ писали, что в стране неурожай, а потому гречка может исчезнуть с прилавков совсем. Самое интересное, что крупа действительно исчезла с прилавков, но вовсе не из-за проблем в сельскохозяйственной отрасли, а из-за паники россиян — люди запасались гречкой впрок.

    Российские зернопроизводители назвали ситуацию фарсом. Эксперты считают, что информация о дефиците — дело рук спекулянтов. «Дефицита гречки в России нет и не предвидится, — высказывался в интервью газете „Известия“ президент РЗС Аркадий Злочевский. — По нашим прогнозам, урожай гречихи в этом году составит 400−450 тысяч тонн, при этом на Алтае, где гречихой засеяно больше всего площадей планируется собрать около 260 тысяч тонн, то есть недобор урожая в связи с засухой здесь будет незначительный».
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