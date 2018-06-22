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Украинский пранкер Вольнов активизировался на фоне трагедии в Магнитогорске

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© vk.com

Украинский пранкер Евгений Вольнов, обративший на себя внимание во время трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», вновь активизировал свою деятельность на фоне печальных событий в Магнитогорске.

В своих очередных прямых трансляциях (стримах) на YouTube Вольнов провоцирует случайных телефонных собеседников на неадекватную реакцию по поводу произошедшей ситуации. В их числе рискуют оказаться вахтеры общежитий, сотрудники коммунальных предприятий и управляющих организаций, а также родственники погибших.

Ранее свою версию причин появления очередной волны фейков и «розыгрышей на костях» озвучил президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев.

Любые катастрофы техногенного характера, любые негативные происшествия, которые будут происходить в России, теперь будут сопровождаться намеренными системными вбросами со стороны украинских подразделений психологических операций, которые управляются непосредственно американскими и английскими специальными службами. Это теперь постоянный сопутствующий эффект, — заявил общественник, комментируя ситуацию изданию «Взгляд».

Напомним, минувшей весной Следственный комитет России начал уголовное производство против Вольнова по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Позднее сам пранкер раскрыл мотивы своих кощунственных розыгрышей.

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