Приставы списали со счета россиянина долги однофамильца
- 24 января 2019, 15:15
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Ямале судебные приставы списали со счета жителя поселка Гыда в Тазовском районе 50 тысяч рублей. Позже выяснилось, что мужчину лишили денег вместо его однофамильца, сообщает URA.RU.
Депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин рассказал агентству, что пострадавший от приставов человек обратился к нему в соцсети.
Приставы даже не удосужились сверить паспортные данные. Просто совпали фамилия и инициалы. Я написал запрос в службу судебных приставов — они подтвердили, — отметил депутат.
Он добавил, что в региональном управлении ФССП пообещали вернуть деньги пострадавшему ямальцу после специального заявления.
Однако получить оперативный комментарий от пресс-службы судебных приставов Ямала агентству не удалось, там пообещали позже прокомментировать ситуацию.
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