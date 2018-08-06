Приставы списали со счета россиянина долги однофамильца

На Ямале судебные приставы списали со счета жителя поселка Гыда в Тазовском районе 50 тысяч рублей. Позже выяснилось, что мужчину лишили денег вместо его однофамильца, сообщает URA.RU.

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин рассказал агентству, что пострадавший от приставов человек обратился к нему в соцсети.

Приставы даже не удосужились сверить паспортные данные. Просто совпали фамилия и инициалы. Я написал запрос в службу судебных приставов — они подтвердили, — отметил депутат.

Он добавил, что в региональном управлении ФССП пообещали вернуть деньги пострадавшему ямальцу после специального заявления.

Однако получить оперативный комментарий от пресс-службы судебных приставов Ямала агентству не удалось, там пообещали позже прокомментировать ситуацию.