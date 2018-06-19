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В Киеве убеждены, что Москве придется договориться о транзите газа

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва будет вынуждена подписать новый контракт на транзит газа в Европу через Украину

Замминистра убеждена, что Россия пойдет на этот шаг, так как «Северный поток — 2» еще не готов, а Москве же будет необходимо выполнять свои газовые обязательства перед европейскими партнерами.

До первого января 2020-го россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой „Северный поток — 2“. Им все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы, — заявила Бойко в эфире украинского онлайн-канала UMN.

Замминистра подчеркнула, что финальные переговоры для России будут намного сложнее, если она продолжит «затягивать» заключение контракта, отмечает ФАН.

На этой неделе исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в случае подписания нового контракта на транзит газа через Украину его компания готова снизить сумму иска к «Газпрому».

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