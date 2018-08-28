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МВД подтвердило факт нападения на полицейского в Нальчике

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© youtube.com

Четверо неизвестных напали на экипаж ДПС в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. Такие данные в четверг вечером приводит ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Пресс-служба МВД Кабардино-Балкарии подтверждает факт нападения на экипаж ДПС в составе трех человек, один из сотрудников получил ножевое ранение. Работает оперативно-следственная группа, — заявили в ведомстве.

Представитель МВД уточнил, что подвергшиеся нападению сотрудники успели применить оружие. В результате трое преступников были убиты на месте, еще один получил ранение.

В данный момент пострадавшего полицейского оперируют в республиканской клинической больнице. По слова врачей, он получил проникающее ножевое ранение, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

Следственное управление СК по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Напомним, две недели назад еще один инцидент с нападением на сотрудников полиции произошел в соседней Ингушетии. Там неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники полиции.

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