В МВД подтвердили данные о нападении на автомобиль с полицейскими

В Министерстве внутренних дел Ингушетии подтвердили данные об обстреле автомобиля с полицейскими, в котором, как сообщалось ранее, мог находиться начальник Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев.

С соответствующим заявлением в субботу вечером выступила пресс-служба республиканского ведомства.

12 января около 18:00 на федеральной автодороге „Кавказ“ неустановленными лицами, передвигавшимися, предположительно, на автомашине Lada Granta, совершен обстрел автомобиля, в котором находились четверо сотрудников правоохранительных органов республики и 27-летний житель Назрани, — сообщили в региональном МВД.

По информации ведомства, состояние троих человек, пострадавших в результате нападения, оценивается как тяжелое. Сейчас они находятся в реанимационном отделении клинической больницы в Назрани.

Обстрелявшим автомобиль преступникам удалось скрыться, передает «Интерфакс».

Несколькими часами ранее неназванный источник агентства сообщил, что в подвергшемся нападению автомобиле находился глава ЦПЭ по Республики Ингушетия. Как отмечалось, глава подразделения от действий преступников не пострадал.