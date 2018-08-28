Зачем в РФ нужен единый экологический оператор

В начале этой недели президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране «Российского экологического оператора» (РЭО). Новая структура получит широкие финансовые и регуляторные полномочия в сфере обращения с ТКО. В частности, оператор будет стимулировать увеличение объема мусора, отправляемого на переработку, следить за снижением захораниваемых отходов, а также участвовать в разработке и реализации государственных программ и проектов, направленных на реализацию нацпроекта «Экология».

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин уже заявил, что «Российский эколический оператор» станет главным государственным инструментом для поддержки внедрения инновационных технологий в области отечественной мусоропереработки.



«С помощью госоператора пойдут инвестиции в новую отрасль экономики, будут применяться самые разные модели для поддержания региональных проектов», — приводит Znak.com слова Кобылкина.



До сих пор в сфере обращения с мусором наблюдалось некое «блуждание между тремя или четырьмя министерствами, когда каждое из ведомств пыталось тянуть одеяло на себя», высказался в интервью «Ридусу» председатель МГО Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Эксперт полагает, что сейчас с появлением единого государственного оператора ситуация должна стать куда более управляемой.

«Решение Владимира Путина о создании такой организации верное. Ведь основная задача — почистить страну. И эта задача стратегическая. Россия давно нуждается в организации, которая будет реализовывать государственную политику в сфере ТКО, направленную на улучшение экологической ситуации. Понятно, что бизнес напрягся. Все считают, что РЭО станет очередным государственным монополистом. Но с точки зрения охраны природы появление данной организации мы оцениваем позитивно. Единственное, общественники теперь должны проконтролировать, как всё будет устроено», — подчеркнул Расулмухамедов.



Успех «Российского экологического оператора» во многом зависит от команды специалистов, которая будет привлечена в организацию, считает заместитель главы Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев.

Идея очень хорошая. Вопрос только в том, кому ее доверят. Главное, чтобы в управлении не оказались просто хорошие ребята с красивыми глазами. Потому что хорошие ребята — это не обязательно хорошие управленцы, хорошие специалисты. Все будет зависеть от кадров. Если в организацию привлекут команду профессионалов, преданных идеям переработки, принципам эффективной экономики и целям устойчивого развития, то польза, без сомнения, будет. При этом никто не ждет чуда, но все ждут нормального движения вперед, — пояснил Кондартьев.

«Еще одна угроза — неожиданный фискальный подход со стороны Министерства финансов, — добавил эколог. — Правительство почему-то дало Минфину поручение организовать финансирование РЭО за счет экологических сборов с производителей. Ход очень странный. Ведь в таком случае оператор может превратиться в исключительно фискальный орган. Но это еще полбеды. Также практически запрещаются сделки между товаропроизводителями и переработчиками. Нарушается самая главная логика системы, которая во всем мире доказала свою эффективность».

В Европе, к примеру, взаимоотношения между загрязнителями и переработчиками вторичного сырья всячески поощряются. Это позволяет решать проблему переработки отходов, привлекая минимальное количество государственных средств. Китайская экономика, стоит напомнить, стала второй в мире лишь потому, что китайцы копировали у развитых стран лучшие практики, а не выдумывали что-то свое уникальное, — заключил Кондратьев.

Как ранее писал «Ридус», в 2019 году в России начала создаваться новая комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Речь идет о внедрении во всех регионах страны передовых технологий по сортировке, переработке и утилизации мусора.