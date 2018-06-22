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Спасшую хозяина собаку нарекли ангелом-хранителем

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  • 24 января 2019, 18:01
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В китайском округе Юньчэн, провинции Шаньси мужчина упал в обморок в одном из уличных переулков. С человеком был золотистый ретривер и после того, как прохожие вызвали скорую помощь, пёс вышел на дорогу в ожиданию врачей. Встретив бригаду экстренной службы, собака начала знаками показывать водителю ехать за ним и привела их прямо к хозяину, лежащему без сознания.

«Собака всё время оглядывалась на нашу машину, чтобы узнать, следуем ли мы за ней. Убедившись в этом, пёс набрал скорость и побежал», — рассказал один из медиков.

Поведение умного питомца на видео сняли доктора. После того, как запись опубликовали в интернет, пёс стал героем соцсетей, и пользователи нарекли его ангелом-хранителем.

«Как собака узнала машину скорой помощи?! Это просто потрясающе!», «Какой умный и верный ангел-хранитель!» — пишут восхищённые юзеры.

К слову, один из медиков уточнил, что мужчина оказался без сознания из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Собаки не зря считаются самыми верными животными. История знает множество удивительных историй о том, как эти умные звери спасают людей, благодаря своему героизму и готовности жертвовать собой.

Так, «Ридус» рассказывала, как питбуль спас от пожара целую семью, вовремя разбудив людей. Несмотря на то, что дом сгорел дотла, спасённая семья не теряет оптимизма и радуется, что все они остались живы.

А одна маленькая, но храбрая чихуахуа сумела вырвать свою хозяйку из лап медведя. Отважная собака, не раздумывая, напала на огромного хищника и принялась его кусать.

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