СМИ: в столице Венесуэлы идут ожесточенные столкновения

В одном из районов Каракаса, столицы Венесуэлы, идут ожесточенные столкновения между протестующими и силовиками, сообщает местный телеканал TV Venezuela.

По данным СМИ, взрываются гранаты и бомбы со слезоточивым газом на мосту в районе Петаре.

В среду, 23 января, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Заявление Гуайдо одобрил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро, поддержку ему оперативно выразили правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы.

Москва осудила попытку госпереворота в Венесуэле. МИД России, представители Госдумы и члены Совета Федерации заявили, что признают полномочия законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



Помимо России признавать Гуайдо и. о. президента Венесуэлы отказались Турция, Мексика, Уругвай, Куба и Боливия.

