найти ×
   
  • USD
    66.33
  • EUR
    75.39
СохранитьСохранено0
×

011945

СМИ: в столице Венесуэлы идут ожесточенные столкновения

Small default

© EPA\TASS

В одном из районов Каракаса, столицы Венесуэлы, идут ожесточенные столкновения между протестующими и силовиками, сообщает местный телеканал TV Venezuela.

По данным СМИ, взрываются гранаты и бомбы со слезоточивым газом на мосту в районе Петаре.

В среду, 23 января, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Заявление Гуайдо одобрил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро, поддержку ему оперативно выразили правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы.

Москва осудила попытку госпереворота в Венесуэле. МИД России, представители Госдумы и члены Совета Федерации заявили, что признают полномочия законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Помимо России признавать Гуайдо и. о. президента Венесуэлы отказались Турция, Мексика, Уругвай, Куба и Боливия.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
26411153читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9029488читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе

Во всем должна быть мера, особенно в выпитом кофе.

70226432читать позжечитаю позже

Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете07 июня 2018

Авиапассажирам следует знать, что им поможет справиться с тошнотой.

3016454читать позжечитаю позже