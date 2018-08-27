«Угнавший» самолет житель ХМАО отказался от признательных показаний

Житель Сургута Павел Шаповалов, обвиненный в попытке угона самолета компании «Аэрофлот», отказался признать свою вину. Об этом в среду вечером заявил адвокат задержанного Евгений Жердев.

Он не может объяснить, как это произошло. Вину не признает, — прокомментировал ситуацию юрист.

Примечательно, что во вторник на первом допросе после задержания Шаповалов, напротив, подтвердил, что действительно требовал направить самолет в Афганистан. При этом, уточнить мотивы выбора именно этого направления он не сумел.

Сегодня днем Ханты-Мансийский районный суд арестовал его сроком на два месяца. Кроме того, мужчине предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Напомним, 22 января пассажир дневного рейса Сургут — Москва во время полета попытался проникнуть в кабину пилотов, потребовав направить самолет в Афганистан. В тот момент обвиняемый заявил, что у него при себе имеется оружие.

Столкнувшийся с внештатной ситуацией экипаж лайнера совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где силовики успешно задержали дебошира, передает ТАСС.

Как позднее уточнила одна из обслуживавших рейс стюардесс, Шаповалов, вероятно, не был пьян.