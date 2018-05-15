Угонщик самолета Сургут-Москва признал вину на допросе

Подозреваемый в захвате совершавшего рейс из Сургута в Москву самолета Павел Шаповалов не смог объяснить, зачем угрожал пассажирам и экипажу и требовал изменить направление полета. Видеозапись допроса 41-летнего мужчины опубликовала пресс-служба Следственного комитета.

Во время допроса следователь задал Павлу Шаповалову ряд вопросов, но подозреваемый не смог дать вразумительных ответов, однако признал, что действительно выдвигал требования изменить маршрут.

«Не так все просто, как кажется с первого раза. Если честно, мне туда не надо было лететь», — пробормотал Шаповалов.

Следователи не обнаружили у подозреваемого взрывчатых веществ и оружия, однако ему по-прежнему грозит уголовная статья «угон с применением насилия», наказание по которой составляет до восьми лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Шаповалова.

Как сообщал «Ридус», пассажир авиарейса Сургут — Москва, находясь в нетрезвом состоянии, во время полета потребовал развернуть самолет и направить его в Афганистан. Мужчина утверждал, что у него есть оружие. На борту авиалайнера находились 69 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет развернулся над Югорском и приземлился в Ханты-Мансийске, где злоумышленника задержали.

Согласно сообщениям СМИ, ранее Павел Шаповалов был судим за порчу имущества. Большинство пассажиров рейса вылетели в Москву резервным бортом «Аэрофлота», еще четверо полетят в Москву утренним рейсом, а двое решили вернуться в Сургут.