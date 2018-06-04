Суд арестовал «захватившего» самолет «Аэрофлота» мужчину
- 23 января 2019, 17:28
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Ханты-Мансийский районный суд арестовал жителя Сургута Павла Шаповалова, который накануне предпринял попытку угона самолета, следовавшего по маршруту Сургут — Москва. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России.
Следственный комитет России предъявил обвинение в угоне воздушного судна 41-летнему Павлу Шаповалову. По ходатайству следствия Шаповалову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в опубликованной СКР заметке.
В ожидании дальнейшего расследования обвиненному в угоне транспортного средства Шаповалову предстоит провести под арестом как минимум 2 месяца.
При этом, адвокаты авиадебошира намерены обжаловать сегодняшнее решение, передает «Интерфакс».
Напомним, накануне пассажир дневного рейса Сургут — Москва, выполняемого компанией «Аэрофлот», во время полета попытался проникнуть в кабину пилотов, потребовав направить самолет в Афганистан.
В тот момент обвиняемый заявил, что у него при себе имеется оружие.
Столкнувшийся с внештатной ситуацией экипаж лайнера совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где силовики успешно задержали дебошира. На допросе мужчина признал свою вину, не сумев объяснить, зачем ему потребовалось лететь в Афганистан.
Как позднее уточнила одна из обслуживавших рейс стюардесс, Шаповалов, вероятно, не был пьян.
Ранее Шаповалову назначили психиатрическую экспертизу.
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