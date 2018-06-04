Суд арестовал «захватившего» самолет «Аэрофлота» мужчину

Ханты-Мансийский районный суд арестовал жителя Сургута Павла Шаповалова, который накануне предпринял попытку угона самолета, следовавшего по маршруту Сургут — Москва. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России.

Следственный комитет России предъявил обвинение в угоне воздушного судна 41-летнему Павлу Шаповалову. По ходатайству следствия Шаповалову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в опубликованной СКР заметке.

В ожидании дальнейшего расследования обвиненному в угоне транспортного средства Шаповалову предстоит провести под арестом как минимум 2 месяца.

При этом, адвокаты авиадебошира намерены обжаловать сегодняшнее решение, передает «Интерфакс».

Напомним, накануне пассажир дневного рейса Сургут — Москва, выполняемого компанией «Аэрофлот», во время полета попытался проникнуть в кабину пилотов, потребовав направить самолет в Афганистан.

В тот момент обвиняемый заявил, что у него при себе имеется оружие.

Столкнувшийся с внештатной ситуацией экипаж лайнера совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где силовики успешно задержали дебошира. На допросе мужчина признал свою вину, не сумев объяснить, зачем ему потребовалось лететь в Афганистан.

Как позднее уточнила одна из обслуживавших рейс стюардесс, Шаповалов, вероятно, не был пьян.

Ранее Шаповалову назначили психиатрическую экспертизу.