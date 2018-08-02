Режиссер «Богемской рапсодии» обвинен в педофилии

Вокруг голливудского режиссера и продюсера Брайана Сингера, участвовавшего в съемках картины «Богемская рапсодия», которая накануне получила сразу пять номинаций на «Оскар», разгорелся нешуточный сексуальный скандал.

Прославленный кинодел, ранее работавший над несколькими частями фильмов о супергероях комиксов Marvel, отверг предъявляемые ему обвинения в растлении несовершеннолетних и педофилии. Об этом в среду, 23 января, сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на заявление адвоката Сингера Эндрю Бретлера.

Как стало известно ранее, Брайан Сингер, продолжающий значиться режиссером «Богемской рапсодии», не сумел закончить работу над картиной из-за увольнения, произошедшего в октябре 2017 года.

Тогда кинокомпания Fox объяснила разрыв отношений с Сингером его необоснованным отсутствием на съемочной площадке.

Сам режиссер пояснил, что должен был отлучиться в связи с серьезной болезнью родителей и ухудшением собственного здоровья. Он отметил, что в тот момент рассчитывал вернуться и довести работу над картиной до конца.

Примечательно, что спустя несколько дней после увольнения заявление о якобы совершенном Сингером изнасиловании написал некий Цезарь Санчес-Гузман. Молодой человек утверждал, что его знакомство с «нравом» режиссера состоялось в 2003 году. На тот момент самому заявителю было только 17 лет.

Еще один удар по репутации Сингера нанесло интервью его бывшего молодого человека по имени Тайлер Скопек. Откровенный рассказ в декабре 2017 года опубликовал портал Deadline Hollywood.

По словам Скопека, чья разница в возрасте с ныне 53-летним экс-покровителем превышает 25 лет, Брайан Сингер ведет крайне беспорядочный образ жизни, тесно связанный с наркотиками, оргиями и случайными половыми отношениями.

Между тем сам режиссер неоднократно называл выдвигаемые против него обвинения ложью, упрекая прежних знакомых и СМИ в попытке разрушить его карьеру.

Напомним, последняя работа Брайана Сингера «Богемская рапсодия» посвящена истории творческого пути легендарного музыканта, вокалиста группы The Queen Фредди Меркьюри. Важное место в картине занимает линия частной жизни певца, в том числе повествующая о его гомосексуальности.

Ранее стало известно, что работа получила сразу пять номинаций на премию Американской киноакадемии.