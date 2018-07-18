Названы первые номинанты на кинопремию «Оскар»

В Лос-Анджелесе представители Американской киноакадемии во время прямой трансляции назвали первых претендентов на кинопремию «Оскар» 2019 года.

В категории «Лучший фильм» номинантами стали картины «Черная Пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Рома», «Звезда родилась» и «Власть»

В категории «Лучшая актриса второго плана» номинированы Эми Адамс («Власть»), Марина де Тавира («Рома»), Реджина Кинг («Если бы Бил-стрит могла говорить»), Эмма Стоун и Рейчел Уайз («Фаворитка»).

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» стали номинантами Махершала Али («Зеленая книга»), Адам Драйвер («Черный клановец»), Сэм Эллиотт («Звезда родилась»), Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?») и Сэм Рокуэлл («Власть»).

В категории «Лучший оригинальный саундтрек» на звание «Оскара» претендуют следующие фильмы — «Черный клановец», «Черная Пантера», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Остров собак», «Мэри Поппинс возвращается».

За лучшие костюмы номинированы фильмы «Баллада о Бастере Скраггсе», «Черная пантера», «Фаворитка», «Мэри Поппинс возвращается», «Две королевы».

Церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля.

Две недели назад были названы победители кинопремии «Золотой глобус».