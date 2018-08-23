Медики назвали два главных мифа о профилактике простуды

«Надень шапку, а то заболеешь! Положи в чай мед и лимон! Принимай витамин С, чтобы не простудиться!» — наверняка, многим из вас не раз давали такие советы, чтобы быть здоровым в сезон гриппа и простуды.

Но насколько действенны это способы? Американские медики решили проверить самые распространенные советы по борьбе с вирусными заболеваниями.

Ученые провели опрос, в котором приняли участие 1100 родителей с детьми в возрасте от 5 до 12 лет. Оказалось, что почти 70% опрошенных родителей используют неэффективные методы защиты своих детей от болезней.

Прогулки на морозе

Почти половина опрошенных считает, что в холодное время года детям не желательно часто бывать на улице и прогулки следует ограничить по времени. Ученые назвали это мнение одним из самых распространенных мифов.

На самом деле прогулки на свежем воздухе зимой полезны как для детей, так и для взрослых. Это укрепляем иммунитет и позволяет закаляться, если плавно увеличивать время прогулок.

Свежий морозный воздух также обогащает кровь кислородом, что позволяет нашему мозгу эффективнее работать.

Конечно, к прогулкам на морозе нужно подходить с умом — теплая одежда и активный отдых могут в этом помочь, советуют ученые.

Витамин С

51% родителей рассказали, что время сезонов простуды в обязательном порядке дают своим детям витамин С. Как показали последние исследования, прием этого витамина не помогает профилактике вирусных заболеваний.

Для многих родителей это психологическая установка, что их дети не заболеют, если будут принимать витамины. На самом деле, от того принимает ребенок витамин С или нет, никак не зависит вероятность заболевания гриппом или простудой, — рассказали американские врачи.

Чтобы защитить себя и своего ребенка от простуды достаточно соблюдать два действенных правила, которые под силу каждому. Во-первых, это стандартные нормы гигиены — мыть руки, умываться чистой водой, а также пользоваться личной посудой, особенно чашкой и столовыми приборами.

Во-вторых, медики советуют не контактировать с людьми, которые уже заболели.

Эти правила довольно-таки банальны, но необходимы, чтобы сохранить свое здоровье. Остальные методы защиты от гриппа и простуды являются малоэффективными и научно не доказанными, уверены авторы новой работы.