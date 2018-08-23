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Медики назвали два главных мифа о профилактике простуды

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  • 23 января 2019, 15:35
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

«Надень шапку, а то заболеешь! Положи в чай мед и лимон! Принимай витамин С, чтобы не простудиться!» — наверняка, многим из вас не раз давали такие советы, чтобы быть здоровым в сезон гриппа и простуды.

Но насколько действенны это способы? Американские медики решили проверить самые распространенные советы по борьбе с вирусными заболеваниями.

Ученые провели опрос, в котором приняли участие 1100 родителей с детьми в возрасте от 5 до 12 лет. Оказалось, что почти 70% опрошенных родителей используют неэффективные методы защиты своих детей от болезней.

Прогулки на морозе

Почти половина опрошенных считает, что в холодное время года детям не желательно часто бывать на улице и прогулки следует ограничить по времени. Ученые назвали это мнение одним из самых распространенных мифов.

На самом деле прогулки на свежем воздухе зимой полезны как для детей, так и для взрослых. Это укрепляем иммунитет и позволяет закаляться, если плавно увеличивать время прогулок.

Свежий морозный воздух также обогащает кровь кислородом, что позволяет нашему мозгу эффективнее работать.

Конечно, к прогулкам на морозе нужно подходить с умом — теплая одежда и активный отдых могут в этом помочь, советуют ученые.

Витамин С

51% родителей рассказали, что время сезонов простуды в обязательном порядке дают своим детям витамин С. Как показали последние исследования, прием этого витамина не помогает профилактике вирусных заболеваний.

Для многих родителей это психологическая установка, что их дети не заболеют, если будут принимать витамины. На самом деле, от того принимает ребенок витамин С или нет, никак не зависит вероятность заболевания гриппом или простудой, — рассказали американские врачи.

Чтобы защитить себя и своего ребенка от простуды достаточно соблюдать два действенных правила, которые под силу каждому. Во-первых, это стандартные нормы гигиены — мыть руки, умываться чистой водой, а также пользоваться личной посудой, особенно чашкой и столовыми приборами.

Во-вторых, медики советуют не контактировать с людьми, которые уже заболели.

Эти правила довольно-таки банальны, но необходимы, чтобы сохранить свое здоровье. Остальные методы защиты от гриппа и простуды являются малоэффективными и научно не доказанными, уверены авторы новой работы.

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Ложные и реальные обвинения Криса Брауна

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© Bernd Kammerer/DPA/TASS

Американский певец Крис Браун, которого накануне, 22 января, задержали французские полицейские, заявил, что обвинение в изнасиловании против него было ложным. Брауна, который является гражданином США, освободили из-под стражи, поскольку власти все еще расследуют это дело, сообщает Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру.

Как отмечает агентство, артиста, его телохранителя и друга задержали после того, как 24-летняя женщина заявила, что ее изнасиловали. По ее словам, она встретила мужчин в ночном клубе вечером 15 января, а ночью над ней надругались в номере певца в парижском отеле Mandarin Oriental.

Я хочу, чтобы всё было предельно ясно … Это ложь… Для моей дочери и моей семьи это так неуважительно и противоречит моему характеру и морали, — написал певец в своем Instagram.

Ранее Крис Браун уже был приговорен к условному заключению за нападение в 2009 году на свою тогдашнюю подругу и известную R&B певицу Рианну.

Браун нанес 21-летней девушке телесные повреждения и даже пытался ее задушить. После этого он сбежал с места преступления, скрывшись от полиции. Позже Крис добровольно явился в участок, где его арестовали. Суд приговорил певца к пяти годам заключения условно, а также — 180 дням общественно-полезных работ. Кроме того, Брауну запретили приближаться к бывшей подруге ближе чем на 50 метров.

В декабре 2010 года артист по предписанию суда успешно прошел курс реабилитации для склонных к домашнему насилию мужчин.

Я прошел весь курс Я очень горжусь собой. Парни, бегите от своих ошибок. Мужчины, учитесь на них! — поделился тогда с подписчиками Браун.

Впоследствии он не раз открыто заявлял о раскаянии и желании вновь наладить отношения с Рианной. Весной 2012 года пара записала совместную песню Birthday Cake, а осенью Браун сделал на шее татуировку в виде портрета избитой женщины, чтобы еще раз напомнить себе о своей ошибке. Тогда же папарацци все чаще стали замечать Брауна и Рианну вместе, однако слухи об их воссоединении были опровергнуты.

Позже певца все-таки посадили в тюрьму после того, как его выгнали из реабилитационной клиники за нарушение порядка. Однако спустя несколько недель он вышел по условно-досрочному освобождению. А в августе того же года Браун сам подвергся нападению в ночном клубе Лос-Анджелеса. Два выстрела попали в музыкального продюсера Шуга Найта, при этом артист в результате инцидента не пострадал.

В марте 2015 года стало известно, что у певца есть 9-месячная дочь. По данным TMZ, мама девочки — модель Ниа, с которой никакого общения ранее СМИ не замечали.

Судя по Instagram артиста, он часто проводит время с ребенком.

© instagram.com

В 2016 году певца арестовали в собственном доме в Сан-Франциско по подозрению в вооруженном нападении после того, как модель и победительница конкурсов красоты Бейли Куррен заявила полиции, что он угрожал ей пистолетом. Позже Брауна освободили, а его адвокат сказал, что обвинения были «доказуемо ложными».

Во Франции осужденного за изнасилование могут приговорить к 15-летнему сроку, отмечает агентство.

Свой дебютный альбом «Chris Brown» исполнитель выпустил в конце 2005, когда ему было 16 лет. Сингл «Run It!» из этого альбома возглавил хит-парад Billboard Hot 100, и Браун стал первым афроамериканским певцом, чья дебютная композиция возглавила чарт. В штатах было продано более двух миллионов копий альбома, который был сертифицирован как дважды платиновый.

Второй студийный альбом Брауна, Exclusive, который вышел в ноябре 2007, включал два успешных сингла. Exclusive был сертифицирован RIAA как платиновый.

Благодаря танцевальному таланту артиста сравнивали с Ашером и Майклом Джексоном. По словам Брауна, они сильно повлияли на его творчество.

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