Получившей пособие в 47,5 рублей многодетной матери выделят матпомощь

Американский певец Крис Браун, которого накануне, 22 января, задержали французские полицейские, заявил, что обвинение в изнасиловании против него было ложным. Брауна, который является гражданином США, освободили из-под стражи, поскольку власти все еще расследуют это дело, сообщает Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру.



Как отмечает агентство, артиста, его телохранителя и друга задержали после того, как 24-летняя женщина заявила, что ее изнасиловали. По ее словам, она встретила мужчин в ночном клубе вечером 15 января, а ночью над ней надругались в номере певца в парижском отеле Mandarin Oriental.

Я хочу, чтобы всё было предельно ясно … Это ложь… Для моей дочери и моей семьи это так неуважительно и противоречит моему характеру и морали, — написал певец в своем Instagram.

Ранее Крис Браун уже был приговорен к условному заключению за нападение в 2009 году на свою тогдашнюю подругу и известную R&B певицу Рианну.



Браун нанес 21-летней девушке телесные повреждения и даже пытался ее задушить. После этого он сбежал с места преступления, скрывшись от полиции. Позже Крис добровольно явился в участок, где его арестовали. Суд приговорил певца к пяти годам заключения условно, а также — 180 дням общественно-полезных работ. Кроме того, Брауну запретили приближаться к бывшей подруге ближе чем на 50 метров.

В декабре 2010 года артист по предписанию суда успешно прошел курс реабилитации для склонных к домашнему насилию мужчин.

Я прошел весь курс Я очень горжусь собой. Парни, бегите от своих ошибок. Мужчины, учитесь на них! — поделился тогда с подписчиками Браун.

Впоследствии он не раз открыто заявлял о раскаянии и желании вновь наладить отношения с Рианной. Весной 2012 года пара записала совместную песню Birthday Cake, а осенью Браун сделал на шее татуировку в виде портрета избитой женщины, чтобы еще раз напомнить себе о своей ошибке. Тогда же папарацци все чаще стали замечать Брауна и Рианну вместе, однако слухи об их воссоединении были опровергнуты.

Позже певца все-таки посадили в тюрьму после того, как его выгнали из реабилитационной клиники за нарушение порядка. Однако спустя несколько недель он вышел по условно-досрочному освобождению. А в августе того же года Браун сам подвергся нападению в ночном клубе Лос-Анджелеса. Два выстрела попали в музыкального продюсера Шуга Найта, при этом артист в результате инцидента не пострадал.

В марте 2015 года стало известно, что у певца есть 9-месячная дочь. По данным TMZ, мама девочки — модель Ниа, с которой никакого общения ранее СМИ не замечали.



Судя по Instagram артиста, он часто проводит время с ребенком.

В 2016 году певца арестовали в собственном доме в Сан-Франциско по подозрению в вооруженном нападении после того, как модель и победительница конкурсов красоты Бейли Куррен заявила полиции, что он угрожал ей пистолетом. Позже Брауна освободили, а его адвокат сказал, что обвинения были «доказуемо ложными».



Во Франции осужденного за изнасилование могут приговорить к 15-летнему сроку, отмечает агентство.

Свой дебютный альбом «Chris Brown» исполнитель выпустил в конце 2005, когда ему было 16 лет. Сингл «Run It!» из этого альбома возглавил хит-парад Billboard Hot 100, и Браун стал первым афроамериканским певцом, чья дебютная композиция возглавила чарт. В штатах было продано более двух миллионов копий альбома, который был сертифицирован как дважды платиновый.

Второй студийный альбом Брауна, Exclusive, который вышел в ноябре 2007, включал два успешных сингла. Exclusive был сертифицирован RIAA как платиновый.

Благодаря танцевальному таланту артиста сравнивали с Ашером и Майклом Джексоном. По словам Брауна, они сильно повлияли на его творчество.