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Чиновники Таганрога выделили 47,5 рубля социальной помощи многодетной семье

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© panram.ru

В Таганроге Ростовской области чиновники назначили многодетной семье социальное пособие размером в 47 рублей 50 копеек.

«Судя по ответу из администрации Таганрога, из средств бюджета семью смогли поддержать единовременной помощью в 1000 рублей. А вот размер назначенного социального пособия, которое рассчитали исходя из требований областного закона, впечатлил своей „щедростью“ — 47,5 рубля с единовременной выплатой», — сообщило ростовское сетевое издание «Панорама».

По данным издания, за помощью в местную администрацию обращалась многодетная семья, в которой детей воспитывает один родитель.

Решение о выделении смехотворного пособия вызвало негодование и едкие замечания у пользователей соцсетей. «Интересно, начальник отдела г-жа Котова (чья подпись стоит на бланке) не умерла со стыда, подписывая это?», — поинтересовались блогеры.

Напомним, недавно министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в ответ на претензии женщин в декрете к размеру пособий, которые составляют 50 рублей, посоветовало «разводить огороды». Позже чиновнице пришлось извиняться за эти слова.

Ранее «Ридус» рассказывал о случае, когда Пенсионный фонд пригласил покойницу прийти за 139 рублями на свое собственное погребение.

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