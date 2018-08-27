Сбежавшую собаку нашли гуляющей с козой

Чёрный лабрадор по кличке Бо (Bo) живёт в Канзасе вместе с любящей его семьёй по фамилии Криер (Krier). Хозяева называют его не только самым милым псом на свете, но и отчаянным любителем приключений. Однажды ночью пса выпустили на улицу, а он сбежал в неизвестном направлении.

«Мы искали Бо повсюду, не переставая. Каждое утро мы выходили из дома и звали его по имени, но всё тщетно, нигде не было ни единого его следа», — рассказала Лаура Криер (Laura Krier).

Семья уже потеряла всяческую надежду, но в один прекрасный день в доме раздался телефонный звонок от соседа, который сообщил, что видел чёрного лабрадора, похожего на беглеца, в поле в 6 милях отсюда.

Глава семьи Кайл Криер (Kyle Krier) отправился на поиски Бо на машине и действительно нашёл своего пса в поле. Только он был не один, а со странными друзьями. Когда животные подбежали поближе, стало видно, что в компании появился ещё один лабрадор со светлой шерстью и разными глазами, а также… коза. И эта троица выглядела весьма довольной и дружной компанией.



Встречу с потерянной собакой и её необычными друзьями мужчина снял на видео и выложил на Facebook, где ролик посмотрели уже больше 10 миллионов человек.

Мой лабрадор сбежал, и вот где я его нашёл. Он тусит с ещё одной собакой. И… подождите. Там ещё и коза! Эй, коза, ты тоже хочешь прокатиться на грузовике? Погнали! Давайте, залезайте все. Я вас всех заберу. Ну, что ж, теперь в моей машине две собаки и коза. Двигайтесь на заднее сиденье, чувствуйте себя как дома — комментирует видеозапись американец.

И три четвероногих товарища действительно невозмутимо забрались в кабину и устроились поудобнее.



Позже выяснилось, что коза принадлежит соседу, и у лабрадора также есть хозяева, живущие неподалеку. Непонятно, что заставило таких разных животных гулять вместе, но, возможно, впереди их ждёт ещё немало приключений.

«Это была одна из тех историй, которые вы рассказываете своей семье и друзьям, и они вам не верят, потому что это звучит слишком безумно», — рассказала смеющаяся Лаура изданию The Dodo. — «Наш Бо — немного сумасшедший, он полон энергии и всегда что-то замышляет. Но он хороший, добрый и милый пёс».



И если здесь соседи помогают друг другу в поисках животных, то у одной девушки соседка украла собаку и скрывала правду целых два года. К счастью хозяин и питомец вновь смогли обрести друг друга.



Также «Ридус» рассказывал, как хозяин нашёл своего любимого пса спустя три года, и их трогательная встреча заставит вас плакать.

Ещё мы писали о таксе, которая вернулась домой через пять лет. Изрядно потрёпанная улицей, но живая.

А вот у некоторых питомцев возвращение домой занимает гораздо больше времени. Одна свободолюбивая кошка сбежала из дома маленькой девочки, а вернулась только через 14 лет ко взрослой женщине, которая уже вышла замуж и родила ребёнка.

