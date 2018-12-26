Сбежавшая кошка вернулась домой спустя 14 лет
- 26 декабря 2018, 17:07
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Австралийка Бьянка Заммит (Bianca Zammit) рассказала журналистам удивительную историю воссоединения со своей кошкой. 14 лет назад, когда она была маленькой девочкой, ей подарили пушистую питомицу. Девочка назвала её Рози и стала о ней заботиться.
Но вскоре котёнок сбежал, и его поиски не дали результатов. А много лет спустя Бьянке позвонил ветеринар и сказал, что её кошка нашлась. Оказалось, что маленькая Рози всё это время жила на соседней улице в доме соседа. Но потом хозяин умер, а семья сдала кошку в приют. Там-то и выяснилось, что у животного есть микрочип, на котором записаны все данные настоящей хозяйки.
Кошка вернулась к Бьянке прямо под Рождество, став для неё неожиданным подарком. За эти годы девочка стала женщиной, вышла замуж и родила ребёнка. Австралийка признаётся, что она счастлива воссоединиться со своей любимицей, пусть и столько лет спустя.
«В детстве я очень ждала, что моя Рози вернётся. Это просто невероятно, что она сейчас дома! В последний раз я держала её на руках маленьким котёнком!» — рассказала Бьянка.
Бьянка советует всем владельцам чипировать своих животных. Тем более что это недорого, а то и вовсе бесплатно. А тем, кто находит на улицах бродячих кошек и собак, сразу везти их в ветеринарную клинику, чтобы врачи могли найти их хозяев: «Если бы тот мужчина проверил мою кошку у ветеринара, она бы вернулась сразу, а не 14 лет спустя!»
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