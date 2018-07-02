Правозащитники начали новую эвакуацию геев из Чечни

Правозащитники начали эвакуировать людей, пострадавших в результате новой волны преследований ЛГБТ в Чечне.

По их данным, подтвердилась информация о масштабах задержаний людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кроме того, выяснилось, что преследования начались еще в начале декабря прошлого года.

Отмечается, что задержанные находятся в отделах полиции не только Аргуна, как сообщалось ранее, но и Грозного, говорится на сайте правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть».

Неделю назад активисты сообщили о новой волне репрессий против геев и лесбиянок в Чечне. Тогда отмечалось, что с конца декабря в республике были задержаны около 40 представителей сексуальных меньшинств, два человека скончались от пыток.

В мае 2017 года правозащитники эвакуировали из Чечни более 40 лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, часть из которых покинули территорию России. Всего из республики было вывезено примерно 150 человек, из них около 130 — за границу.

В парламенте Чечни тогда с сарказмом отреагировали на информацию о пытках геев в регионе. «Это не серьезный вопрос, чтобы обсуждать его… Если на все реагировать — плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные журналисты», — заявил представитель секретариата Делимхан Джамалдинов.