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Депутат попросил губернатора Хакасии объяснить большие премии подчиненным

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Депутат Верховного Совета Республики Хакасия из партии «Коммунисты России» Денис Бразаускас обратился к губернатору региона Валентину Коновалову в связи с выданными руководителям региональных министерств и другим высшим чиновникам премиями.

Бразаускас попросил Коновалова предоставить сведения о размерах вознаграждений, которые получили его заместители, а также министры, начальники управлений и другие должностные лица.

Депутат также попросил главу республики объяснить, какова целесообразность неоднократного премирования в течение одного месяца постоянного представителя Хакасии в федеральном центре Юлии Исмагиловой.

В середине января член КПРФ Валентин Коновалов, занявший пост губернатора Хакасии в ноябре 2018 года, выдал премии по 200—400 тысяч рублей руководителям региональных министерств и другим высшим чиновникам.

Спустя неделю Валентин Коновалов заявил, что республиканское правительство не станет отказываться от дальнейшего поощрения чиновников.

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