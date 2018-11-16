Депутат попросил губернатора Хакасии объяснить большие премии подчиненным
- 21 января 2019, 17:30
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Депутат Верховного Совета Республики Хакасия из партии «Коммунисты России» Денис Бразаускас обратился к губернатору региона Валентину Коновалову в связи с выданными руководителям региональных министерств и другим высшим чиновникам премиями.
Бразаускас попросил Коновалова предоставить сведения о размерах вознаграждений, которые получили его заместители, а также министры, начальники управлений и другие должностные лица.
Депутат также попросил главу республики объяснить, какова целесообразность неоднократного премирования в течение одного месяца постоянного представителя Хакасии в федеральном центре Юлии Исмагиловой.
В середине января член КПРФ Валентин Коновалов, занявший пост губернатора Хакасии в ноябре 2018 года, выдал премии по 200—400 тысяч рублей руководителям региональных министерств и другим высшим чиновникам.
Спустя неделю Валентин Коновалов заявил, что республиканское правительство не станет отказываться от дальнейшего поощрения чиновников.
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