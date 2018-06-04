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Глава Хакасии выдал чиновникам солидные премии за счет бюджетников региона

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Член КПРФ Валентин Коновалов, занявший пост губернатора Хакасии в ноябре 2018 года, выдал премии по 200—400 тысяч рублей руководителям региональных министерств и другим высшим чиновникам.

Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, свидетельствуют о том, что премии были выданы «за счет экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств».

Как пишет «Агентство информационных сообщений», по итогам года премию в размере 300% ежемесячного оклада получила заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова, занимающая пост руководителя постпредства республики в Москве. Премия назначена за «успешное выполнение отдельных заданий главы Хакасии», говорится в документе, датированном 26 декабря 2018 года.

Таким образом, Исмагилова, утвержденная в должности лишь 12 декабря 2018 года, получила за две недели работы столько, сколько заработала бы за четыре месяца.

Кроме того, согласно другому документу, Исмагилова получила еще одну премию в размере 200%.

Другие высшие чиновники Хакасии тоже не были обижены. Хорошие премиальные достались заместителям губернатора Андрею Асочакову и Богдану Павленко, а также главе Минфина Ирине Войновой, министру труда и занятости Ирине Ахметовой и еще десятку других руководителей региональных министерств и ведомств. Большинство из них также проработали на своих постах от двух недель до полутора месяцев, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что коммунист Валентин Коновалов одержал победу на безальтернативных выборах главы Республики Хакасия: за единственного кандидата проголосовали 57,63% избирателей, а против него было отдано 41,17% голосов.

Позднее в Сети стали обсуждать криминальное прошлое команды новоиспеченного губернатора, представители которой не могут внятно объяснить людям, почему те вынуждены жить в неотапливаемых квартирах.

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Комментарии (1)

  • Small 77227ef7c6
    Геннадий Пашковвчера, 23:26

    Ну что тут сказать - политика правительства в действии!

    Чиновника на местах - откровенно - плевать на посылы Кремля и тех "там сидит" - им на сетах виднее - как и на что тратить бюджетны деньги!!!!

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