Глава Хакасии выдал чиновникам солидные премии за счет бюджетников региона

Член КПРФ Валентин Коновалов, занявший пост губернатора Хакасии в ноябре 2018 года, выдал премии по 200—400 тысяч рублей руководителям региональных министерств и другим высшим чиновникам.

Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, свидетельствуют о том, что премии были выданы «за счет экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств».

Как пишет «Агентство информационных сообщений», по итогам года премию в размере 300% ежемесячного оклада получила заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова, занимающая пост руководителя постпредства республики в Москве. Премия назначена за «успешное выполнение отдельных заданий главы Хакасии», говорится в документе, датированном 26 декабря 2018 года.

Таким образом, Исмагилова, утвержденная в должности лишь 12 декабря 2018 года, получила за две недели работы столько, сколько заработала бы за четыре месяца.

Кроме того, согласно другому документу, Исмагилова получила еще одну премию в размере 200%.

Другие высшие чиновники Хакасии тоже не были обижены. Хорошие премиальные достались заместителям губернатора Андрею Асочакову и Богдану Павленко, а также главе Минфина Ирине Войновой, министру труда и занятости Ирине Ахметовой и еще десятку других руководителей региональных министерств и ведомств. Большинство из них также проработали на своих постах от двух недель до полутора месяцев, отмечает издание.



Ранее сообщалось, что коммунист Валентин Коновалов одержал победу на безальтернативных выборах главы Республики Хакасия: за единственного кандидата проголосовали 57,63% избирателей, а против него было отдано 41,17% голосов.

Позднее в Сети стали обсуждать криминальное прошлое команды новоиспеченного губернатора, представители которой не могут внятно объяснить людям, почему те вынуждены жить в неотапливаемых квартирах.