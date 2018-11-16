Умерла старейшая жительница России
- 21 января 2019, 15:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Кабардино-Балкарии скончалась самая пожилая россиянка.
Нану Шаова умерла на 129-м году жизни в селе Заюково Баксанского района, сообщает пресс-служба местной администрации.
По данным телеканала РЕН ТВ, в 2017 году Шаова попала в Книгу рекордов России как старейшая жительница страны.
Ей вручил сертификат редактор этого издания Станислав Коненко, пишет ФАН.
В апреле прошлого года сын долгожительницы Хусейн Шаов рассказал РИА Новости о том, что у Нану Цуковны восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков.
Известно, что всю свою жизнь Шаова проработала в колхозе в полеводческой бригаде и даже после выхода на пенсию продолжала трудиться. Хусейн Шаов считает, что именно в этом и заключался секрет долголетия его матери.
Примечательно, что она не ограничивала себя в сладком и почти никогда не обращалась к врачам.
Ранее сообщалось, что в Японии в возрасте 113 лет умер житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который считался старейшим мужчиной на планете.
В июле прошлого года скончалась самая пожилая женщина Европы.
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