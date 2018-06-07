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Миллиардеров стало больше в мире почти вдвое

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Число миллиардеров во всем мире практически удвоилось за последние десять лет, говорится в исследовании международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

В 2018 году их уже насчитывалось 2208 человек.

Отмечается также, что состояние богатейших людей планеты увеличивается ежедневно на 2,5 миллиарда долларов, а в период с 2017 по 2018 год каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер.

При этом Oxfam обращает внимание на то, что финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира никак не улучшилось за прошедший год, а их общие доходы равны состоянию 26 богатейших людей мира.

Например, состояние владельца компании Amazon Джеффа Безоса, являющегося самым богатым человеком в мире, выросло до 112 миллиардов долларов. Лишь один процент этой суммы равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 миллионов человек.

Oxfam была основана в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим и решения проблем, связанных с бедностью.

По данным этой организации, опубликованным год назад, общее богатство миллиардеров увеличилось с 2010 года на 13%.

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