Миллиардеров стало больше в мире почти вдвое
- 21 января 2019, 11:44
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Число миллиардеров во всем мире практически удвоилось за последние десять лет, говорится в исследовании международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.
В 2018 году их уже насчитывалось 2208 человек.
Отмечается также, что состояние богатейших людей планеты увеличивается ежедневно на 2,5 миллиарда долларов, а в период с 2017 по 2018 год каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер.
При этом Oxfam обращает внимание на то, что финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира никак не улучшилось за прошедший год, а их общие доходы равны состоянию 26 богатейших людей мира.
Например, состояние владельца компании Amazon Джеффа Безоса, являющегося самым богатым человеком в мире, выросло до 112 миллиардов долларов. Лишь один процент этой суммы равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 миллионов человек.
Oxfam была основана в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим и решения проблем, связанных с бедностью.
По данным этой организации, опубликованным год назад, общее богатство миллиардеров увеличилось с 2010 года на 13%.
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