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В СК установили личность жертвы пожара в московской многоэтажке

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© vk.com

В результате пожара, вспыхнувшего в воскресенье вечером в московском многоэтажном доме по улице Стартовая, погибла 73-летняя пожилая женщина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя главного управления Следственного комитета по столице Юлии Ивановой.

По факту смерти 73-летней женщины в результате пожара в квартире одного из жилого дома на Стартовой улице в Москве проводится доследственная проверка, — рассказала сотрудник СК.

Как сообщалось ранее, пожар в расположенной на 13 этаже здания квартире начался около 6 часов вечера воскресенья.

Прибывшие на место спасатели благополучно эвакуировали 22 человека, находившихся в здании. Устранив пламя, они обнаружили тело единственной погибшей в квартире, где началось возгорание.

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