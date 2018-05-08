В СК установили личность жертвы пожара в московской многоэтажке

В результате пожара, вспыхнувшего в воскресенье вечером в московском многоэтажном доме по улице Стартовая, погибла 73-летняя пожилая женщина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя главного управления Следственного комитета по столице Юлии Ивановой.

По факту смерти 73-летней женщины в результате пожара в квартире одного из жилого дома на Стартовой улице в Москве проводится доследственная проверка, — рассказала сотрудник СК.

Как сообщалось ранее, пожар в расположенной на 13 этаже здания квартире начался около 6 часов вечера воскресенья.

Прибывшие на место спасатели благополучно эвакуировали 22 человека, находившихся в здании. Устранив пламя, они обнаружили тело единственной погибшей в квартире, где началось возгорание.