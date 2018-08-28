При пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы погиб один человек
- 20 января 2019, 20:06
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Один человек погиб и еще 22 эвакуированы в результате пожара, возникшего в одной из квартир многоэтажного дома на северо-востоке столицы. На данный момент возгорание ликвидировано, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на комментарий пресс-службы Главного управления столичного МЧС.
При тушении пожара в квартире жилого дома на ул. Стартовая обнаружен погибший. Возгорание ликвидировано, — сообщили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, возгорание произошло в квартире на 13 этаже дома номер 11. Пожар начался около 6 часов вечера.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома в общей сложности 22 человека. Завершив тушение пожара, сотрудники МЧС обнаружили в горевшей квартире тело погибшего.
Причины произошедшего устанавливаются.
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