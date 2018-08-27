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В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа парковочного комплекса

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© vk.com

Автомобиль, в салоне которого находилось три человека, выпал с третьего этажа парковки торгового центра «О'Парк» в подмосковном городе Одинцово. По предварительным данным, авария могла произойти из-за ошибки водителя, который перепутал педали газа и тормоза при выполнении маневра.

Источник в местной администрации подтвердил сведения о падении транспортного средства, уточнив, что один из пассажиров сейчас находится в больнице. Остальные два человека, также находившиеся в машине в момент аварии, от госпитализации отказались, передает ТАСС.

Тем временем, первые кадры с места происшествия уже появились в Сети.

На видеозаписи, опубликованной одним из очевидцев инцидента, автомобиль темного цвета лежит на крыше близ многоуровневого паркинга. Случайные прохожие пытаются оказать первую помощь заблокированным в салоне пассажирам.

Накануне «Ридус» писал про курьезное ДТП, произошедшее в подмосковном Подольске. Там водитель автомобиля Jaguar не заметил внезапно появившийся отбойник и проехал по разделителю около сотни метров. 

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