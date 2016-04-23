Фейки недели: Юрия Лужкова назначили «мудрецом» при «Отце Нации»

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Возвращение Лужкова в качестве «мудреца»

В начале этой недели телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» сообщил о возвращении экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в большую политику. В частности, говорилось, что 82-летний пенсионер и пчеловод Лужков может возглавить Мосгордуму.

Сам Юрий Лужков назвал это сообщение фейком. В интервью журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову он заявил, что «ни в какую политику не собирается, ни в маленькую, ни в большую».

Отметим, что слухи о возвращении Лужкова как раз и пошли после того, как Юрий Михайлович дал несколько интервью журналисту Гамову. Некоторые политобозреватели и авторы анонимных телеграм-каналов увидели в этом некое знамение, ведь не будет же звезда политической сцены эпохи девяностых просто так разговаривать с репортерами. В связи с этим Лужков пожурил Александра Гамова за то, что он ни разу не отметил в своих материалах, дескать, Юрий Михайлович общается с прессой исключительно «из любви к беллетристике»:

«Тебе надо было или послесловие, или предисловие написать, что эта любовь, так сказать, к беллетристике. Она ни в коем случае не связана с какими-то политическими устремлениями».

Тем не менее канал «НЕЗЫГАРЬ» продолжает настаивать, что возвращение Лужкова — не ложь. В качестве подтверждения автор сообщает, что в 2018 году Юрий Михайлович якобы неоднократно встречался с членами своей старой команды:

«Встречи проходили несколько раз в неделю в формате деловых и семейных ужинов в дублинском ресторане Morrison grill, принадлежащем Елене Батуриной, супруге Юрия Лужкова. Неужто это обычная ностальгия по соратникам?»

Террористы ИГИЛ заражают людей опасным вирусом

Жители города Акатау, расположенного на юго-западе Казахстана, были не на шутку встревожены распространяемым через мессенджеры предупреждением о террористах запрещенного в РФ «Исламского государства», которые заражают людей каким-то опасным вирусом.

«Если кто-то приходит к вам и говорит, что мы из медицинской школы, хотим проверить ваш сахар в крови бесплатно, не сдавайте тест. Немедленно позвоните в полицию. Они — террористы I. S. I. S, и проверяют они не сахар, а вводят в кровь опасный вирус», — приводит издание Sputnik выдержку из сообщения.

В полиции Мангистауской области заверили, что данная информация ложная. При этом, отметили правоохранители, террористами, заражающими людей вирусом, жителей Казахстана пугают уже не первый раз. Так, в январе 2018 года подобные сообщения распространялись среди граждан, проживающих в Астане.

Столкновение Земли и Апофиса

И в заключение — о «конце света» в 2068 году. Ученые кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета предупредили о возможном через 50 лет столкновении 325-метрового астероида Апофис с Землей.

«Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров», — приводит «Ридус» выдержку из доклада ученых.

По их мнению, в 2068 году астероид будет слишком близко к Земле, так что траектории Апофиса и нашей планеты вполне могут пересечься.

Свое название, обращают внимание ученые, астероид получил в честь древнеегипетского бога зла и разрушения.

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров назвал это сообщение «глупостью и стопроцентным фейком».



«По поводу этой информации можно хихикнуть, потому что орбита Апофиса хорошо известна и никаких падений не ожидается. Стопроцентный фейк, и такую глупость используют, чтобы привлечь читателя», — заявил ученый в эфире радиостанции НСН.

